«Бостон» — «Тампа»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Вечером 11 апреля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Бостоне (США) состоится встреча между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч на стадионе «Ти-Ди Гарден » начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это четвёртая игра из четырёх запланированных между командами в текущей регулярке. Ранее во всех трёх матчах сильнее была «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне «Бостон» провёл 79 встреч, в которых набрал 96 очков, клуб расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» со 102 очками после 79 матчей находится на четвёртой строчке Востока.