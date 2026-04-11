«Питтсбург» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 22:00 мск

Вечером 11 апреля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Питтсбурге (США) состоится встреча между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз

Это вторая игра из трёх запланированных между командами в текущей регулярке. В первом матче сильнее был «Питтсбург» со счётом 5:3.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» провёл 79 встреч, в которых набрал 98 очков, клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 89 очками после 79 матчей находится на 12-й строчке Востока.