Ги Буше предложил Окулову свои очки, ранее форвард «Авангарда» не попал в пустые ворота

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше в раздевалке после второго матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА предложил нападающему омского клуба Константину Окулову свои очки.

Фото: «Авангард»

Напомним, на 58-й минуте при счёте 3:2 тренерский штаб ЦСКА снял вратаря. На 59-й минуте Окулов не смог попасть в пустые ворота с близкой дистанции, после чего началась атака армейского клуба.

В Омске завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал московский ЦСКА. Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу омской команды.