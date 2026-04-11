Плющев: сравнивать Овечкина с Гретцки нельзя — это совершенно два разных игрока

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что сравнивать российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Уэйна Гретцки не имеет смысла.

«Сравнивать Александра Овечкина с Уэйном Гретцки нельзя — это совершенно два разных игрока, два разных стиля, совершенно разная техника игры. Я вообще не считаю правильным и этичным сравнивать игрока с игроком. Каждый из тех, кто внёс свой талант в эту игру, по-своему хорош. У одного есть одни сильные стороны, у другого — другие. Это два разноплановых игрока, и сравнивать их совершенно необязательно», — приводит слова Плющева «Советский спорт».