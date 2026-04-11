«Это просто добивает и оставляет много вопросов». Камалов — о вылете «Северстали» из КГ

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о поражении от «Торпедо» (1-4) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«То, что мы быстро серию проиграли, просто добивает и оставляет много вопросов. Мы очень просто пропускали голы — в этом главный подвох. Наверное, это придёт с опытом. Команда молодая, нужно учиться играть хладнокровнее и попроще.

В четвёртом матче, когда вели 2:0, нужно было играть от простоты и не трястись. Каждый игрок должен это понимать — а у нас этого не было в головах, и получилось что получилось. Была ли эта игра ключевым моментом серии? 100%. То, что мы в начале овертайма пропустили так просто, — непозволительно. Отдать такую игру… Тяжело после этого всё вернуть.

«Северсталь» стала заложником собственного стиля? «Торпедо» победило нас нашим же оружием — обрезали одной передачей всю пятёрку и вышли в ноль, хотя делать так должны мы», — приводит слова Камалова сайт КХЛ.

