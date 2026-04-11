Рябыкин: небольшой сюрприз в том, что у «Авангарда» виден запас в серии с ЦСКА

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил ход серии «Авангард» — ЦСКА, где омский клуб выигрывает со счётом 2-0.

— «Авангард» после двух домашних матчей ведёт в серии с ЦСКА – 2-0. Сюрприз?

— В общем-то, нет. Изначально говорил о том, что «Авангард» — более зрелая команда, с хорошим российским костяком и крепкими легионерами. Скажем так, ведущие звенья у Омска взрослее и сильнее, чем у соперника. Но небольшой сюрприз в том, что у «Авангарда» виден запас, как следствие, он повёл в счете достаточно уверенно.

— За счёт чего?

— В предыдущей серии с «Нефтехимиком» Омску на старте было сложнее. Прежде всего из-за того, что молодые форварды Нижнекамска играли очень активно, старались садиться на защитников «Авангарда». Такой стиль игры был для Омска очень неудобен, где-то команда даже оказалась к нему не готова. ЦСКА пока играет более осторожно, давления на оборону «Авангарда» маловато – особенно в первом матче.

— Но хоккей нынешнего ЦСКА — консервативный.

— Как сказать. Год назад «Локомотив» Игоря Никитина сыграл против «Авангарда» более агрессивно и после четырех матчей вёл – 3-1. Правда, тогда Омску удалось выиграть два матча подряд – и всё в пользу Ярославля решилось в овертайме седьмой встречи.

Думаю, что на московском отрезке штаб Никитина где-то подкорректирует свой стиль. В столице от ЦСКА, нужно больше агрессии и прессинга. Оборона – это та единственная линия, в которой у нынешнего «Авангарда» не всё идеально. Особенно после травмы Чистякова, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.