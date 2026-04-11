Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: небольшой сюрприз в том, что у «Авангарда» виден запас в серии с ЦСКА
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил ход серии «Авангард» — ЦСКА, где омский клуб выигрывает со счётом 2-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

— «Авангард» после двух домашних матчей ведёт в серии с ЦСКА – 2-0. Сюрприз?
— В общем-то, нет. Изначально говорил о том, что «Авангард» — более зрелая команда, с хорошим российским костяком и крепкими легионерами. Скажем так, ведущие звенья у Омска взрослее и сильнее, чем у соперника. Но небольшой сюрприз в том, что у «Авангарда» виден запас, как следствие, он повёл в счете достаточно уверенно.

— За счёт чего?
— В предыдущей серии с «Нефтехимиком» Омску на старте было сложнее. Прежде всего из-за того, что молодые форварды Нижнекамска играли очень активно, старались садиться на защитников «Авангарда». Такой стиль игры был для Омска очень неудобен, где-то команда даже оказалась к нему не готова. ЦСКА пока играет более осторожно, давления на оборону «Авангарда» маловато – особенно в первом матче.

— Но хоккей нынешнего ЦСКА — консервативный.
— Как сказать. Год назад «Локомотив» Игоря Никитина сыграл против «Авангарда» более агрессивно и после четырех матчей вёл – 3-1. Правда, тогда Омску удалось выиграть два матча подряд – и всё в пользу Ярославля решилось в овертайме седьмой встречи.

Думаю, что на московском отрезке штаб Никитина где-то подкорректирует свой стиль. В столице от ЦСКА, нужно больше агрессии и прессинга. Оборона – это та единственная линия, в которой у нынешнего «Авангарда» не всё идеально. Особенно после травмы Чистякова, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android