«Редкий случай, когда у меня были непростые отношения с игроком». Величкин — о Разине

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о работе с бывшим форвардом магнитогорского клуба Андреем Разиным.

«Он сам довольно уникальный человек, у него очень сильный характер. Если что-то он для себя решил и поставил цель, он её добивался. Я помню, когда заканчивалась тренировка, все уходили. Чуть ли не свет тушили в зале, а он расставлял фишки и часами работал. Уже в дальнейшем не совсем ординарными поступками, но он к этой цели пришёл.

Это редкий случай, когда у меня были непростые отношения с игроком. Из всех ребят, которых прошло передо мной тысячи за 28 с небольшим лет работы, Разин был таким исключением. Нередко бывает, что человек со сложным характером становится большим профессионалом, потому что в хоккее у него получалось абсолютно всё. Андрей на пике формы был уровня звезды всероссийского масштаба. Что же касается отношений, это не так важно для работы, и я рад, что у Андрея получилось, да ещё и в родном клубе. Разин пришёл из Тольятти, где у него не сложилось. А в Магнитогорске он получил карт-бланш и стал звездой. В родном клубе стать успешным тренером дорогого стоит», — цитирует Величкина ТАСС.

В качестве игрока Разин в составе «Металлурга» стал двукратным чемпионом России, двукратным чемпионом Евролиги. В качестве главного тренера Разин привёл «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в 2024 году.