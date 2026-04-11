«Сумасшедшая селекция». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о преимуществе «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА (2-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Потуральски (Чеккони, Якупов) – 14:54 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре) – 39:58 (5x5)     2:1 Эберт (Рой) – 43:11 (5x5)     3:1 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 44:06 (5x4)     3:2 Коваленко (Нестеров, Бучельников) – 49:59 (5x4)    

– «Авангард» после двух домашних матчей с ЦСКА ведёт в серии 2-0, насколько это вас удивляет?
– Меня не удивляет ни сама игра, ни тактика, ни счёт в этой серии.

– А за счёт чего всё-таки Омск переигрывает армейцев?
– ЦСКА – это ровная команда. Все четыре звена абсолютно равных. Может быть, чуть-чуть выделяется Коваленко – Бучельников – Гурьянов, и потом три звена абсолютно равных. Как раз то же самое было у Никитина до чемпионства в Ярославле, потом появился Радулов, и вот он нарушил этот эквалайзер и добавил энергии, драйва.

Сейчас ЦСКА вот такого игрока не хватает. А у Омска есть два с половиной звена, которые могут сыграть и в большинстве, и в меньшинстве. Маклауд, Потуральски, Лажуа, и Коля Прохоркин в определённый момент выстреливает, когда это надо. Сумасшедшая селекция, Волков тот же самый. Просто за счёт того, что очень ударно провели летнюю дозаявку, перед дедлайном. А Никитин пришёл всё-таки в абсолютно новую команду.

– Отсутствие Чистякова и Войнова на длительной дистанции скажется в серии?
– Абсолютно не скажется. Даниил Чайка здорово играл, он заслужил своё место и сейчас будет всеми правдами и неправдами оправдывать это место. Но вот удивительный парадокс, что даже если кто-то, не дай бог, вылетит из лидеров в Омске, есть человек, который может прийти на его место. Как сказал Сергей Андронов, мы видим пару, команда-победитель которой будет играть в финале.

– Интрига в серии будет или 4-0?
– Я не думаю, что 4-0. Уверен, что ЦСКА не отступит от своего хоккея. Дома будет чуть-чуть попроще, но всё-таки фактор первого гола – это очень важно. ЦСКА не мог забить в первой игре, а во второй только в середине матча огорчил Серебрякова, – цитирует Потапова Metaratings.

