«Сумасшедшая селекция». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о преимуществе «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА (2-0).

– «Авангард» после двух домашних матчей с ЦСКА ведёт в серии 2-0, насколько это вас удивляет?

– Меня не удивляет ни сама игра, ни тактика, ни счёт в этой серии.

– А за счёт чего всё-таки Омск переигрывает армейцев?

– ЦСКА – это ровная команда. Все четыре звена абсолютно равных. Может быть, чуть-чуть выделяется Коваленко – Бучельников – Гурьянов, и потом три звена абсолютно равных. Как раз то же самое было у Никитина до чемпионства в Ярославле, потом появился Радулов, и вот он нарушил этот эквалайзер и добавил энергии, драйва.

Сейчас ЦСКА вот такого игрока не хватает. А у Омска есть два с половиной звена, которые могут сыграть и в большинстве, и в меньшинстве. Маклауд, Потуральски, Лажуа, и Коля Прохоркин в определённый момент выстреливает, когда это надо. Сумасшедшая селекция, Волков тот же самый. Просто за счёт того, что очень ударно провели летнюю дозаявку, перед дедлайном. А Никитин пришёл всё-таки в абсолютно новую команду.

– Отсутствие Чистякова и Войнова на длительной дистанции скажется в серии?

– Абсолютно не скажется. Даниил Чайка здорово играл, он заслужил своё место и сейчас будет всеми правдами и неправдами оправдывать это место. Но вот удивительный парадокс, что даже если кто-то, не дай бог, вылетит из лидеров в Омске, есть человек, который может прийти на его место. Как сказал Сергей Андронов, мы видим пару, команда-победитель которой будет играть в финале.

– Интрига в серии будет или 4-0?

– Я не думаю, что 4-0. Уверен, что ЦСКА не отступит от своего хоккея. Дома будет чуть-чуть попроще, но всё-таки фактор первого гола – это очень важно. ЦСКА не мог забить в первой игре, а во второй только в середине матча огорчил Серебрякова, – цитирует Потапова Metaratings.