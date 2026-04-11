Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможности возглавить Международную федерацию хоккея

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался относительно возможности возглавить Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

— Было бы вам интересно в будущем возглавить ИИХФ?

— На данный момент я занят академией развития детей, тренерской работой в сборной России. Это меня полностью устраивает, — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее действующий глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы федерации в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.