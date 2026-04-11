Главный арбитр КХЛ объяснил, почему Яшкина не удалили за контакт с линейным судьёй

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, почему форварда «Ак Барса» Дмитрия Яшкина не удалили за контакт с линейным судьёй в игре плей-офф с «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

«Очень хорошо, что вы взяли этот момент, чтобы было объяснение. Смотрим на движение линейного арбитра. Он не стоит статичный, он двигается в сторону борта. Понимаете? Вот и всё. Простое объяснение. Если бы это произошло на вбрасывании, как это было в двух случаях, а не произошло, как это было с тем же главным, который тоже двигался и перемещался. Линейный должен видеть, куда он двигается. [В данном случае что?] Ничего. Если бы он стоял статично, а он ещё делает два шага к борту, уходит. Ну ты посмотри, куда там они все бегут и где шайба. Я даже тут не разбираю хоккеиста, я сейчас разбираю действия судьи. Если ты двигаешься, ты должен посмотреть. Тем более ты идёшь, где шайба, в борьбу. Мы перед плей-офф об этом говорили, чтобы не было таких случаев.

Мы понимаем и защищаем арбитров всегда, даже когда игроки делают не специально. Когда человек статичен: он не видит, он вбросил, ничего не делает. Как статуя: меня можно объехать, меня не трогать. Но когда ты начинаешь двигаться влево-вправо или начинаешь уходить за ворота и там ещё переходишь в какую-то перебежку, то, как правило, приходит к такой ситуации», — заявил Анисимов в эфире «КХЛ ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

