Ковальчук надеется, что новый президент ИИХФ вменяемо отнесётся к России

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук рассчитывает, что новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) будет вменяемо относиться к России.

«Если это будет человек, вменяемо относящийся к российским хоккеистам, это будет очень здорово», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Напомним, действующий глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы федерации в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался относительно возможности возглавить Международную федерацию хоккея.