Каменский: Малкин уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ, показывает великолепный хоккей

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал результативность 39-летнего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Женя уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ. Поэтому играет на своём уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть, – великолепный. Малкин является лидером «Питтсбурга», он ведёт команду за собой, он большой мастер», — приводит слова Каменского Vprognoze.

39-летний Малкин в нынешнем сезоне регулярного чемпионата сыграл 55 матчей за «пингвинов», набрав 61 (19+42) очко. Контракт российского хоккеиста с «Питтсбургом» истекает летом 2026 года.