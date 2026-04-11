Форвард Эндрю Потуральски высказался о продлении контракта с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски прокомментировал продление контракта с омским клубом. Напомним, новое соглашение рассчитано на один сезон.

«Теперь, когда удалось продлить контракт, мой фокус полностью на матчах плей‑офф. Здорово, что мы поставили точку в этом вопросе, и я останусь в Омске ещё на один сезон», — приводит слова Потуральски «Матч ТВ».

В составе омичей Эндрю Потуральски проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 74 игры форвард набрал 72 очка — забросил 29 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+33». В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звёзд КХЛ.