Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Эндрю Потуральски высказался о продлении контракта с «Авангардом»

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски прокомментировал продление контракта с омским клубом. Напомним, новое соглашение рассчитано на один сезон.

«Теперь, когда удалось продлить контракт, мой фокус полностью на матчах плей‑офф. Здорово, что мы поставили точку в этом вопросе, и я останусь в Омске ещё на один сезон», — приводит слова Потуральски «Матч ТВ».

В составе омичей Эндрю Потуральски проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 74 игры форвард набрал 72 очка — забросил 29 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+33». В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звёзд КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android