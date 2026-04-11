Бучельников — о возможном переходе в «Сент-Луис»: как буду чувствовать, что готов, то решу

Бучельников — о возможном переходе в «Сент-Луис»: как буду чувствовать, что готов, то решу
Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников ответил на вопрос, как он воспринял обмен прав из «Детройт Ред Уингз» в «Сент-Луис Блюз».

«Это же хоккей. У них тем более это бизнес. «Детройту» нужен был возрастной защитник. Поэтому как случилось, так и случилось. Я всё равно рад. «Сент-Луис» — хорошая организация, которая выигрывала Кубок Стэнли. Мне они позвонили, поприветствовали. Ничего особенного. Если позовут меня, то супер! Я не готов говорить, как они там чувствуют, видят. Как я буду чувствовать, что готов, то решу», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

Ранее «Детройт Ред Уингз» приобрёл защитника Джастина Фолка у «Сент-Луис Блюз» в обмен на защитника Джастина Холла, нападающего Дмитрия Бучельникова, выбор «Детройта» в первом раунде драфта 2026 года и выбор «Сан-Хосе Шаркс» в третьем раунде драфта-2026.

