Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» раздаст болельщикам памятные полотенца с изображением российского форварда Александра Овечкина на последнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичный клуб встретится с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 13 апреля.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский форвард изображён на разных этапах карьеры, а сверху нанесена надпись Gr8ness.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. На данный момент в регулярных чемпионатах НХЛ у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб. С учётом плей‑офф это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016) — у россиянина 1005 голов.

Ранее форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android