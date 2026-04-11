«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» раздаст болельщикам памятные полотенца с изображением российского форварда Александра Овечкина на последнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичный клуб встретится с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 13 апреля.

Российский форвард изображён на разных этапах карьеры, а сверху нанесена надпись Gr8ness.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. На данный момент в регулярных чемпионатах НХЛ у 40‑летнего Овечкина 928 заброшенных шайб. С учётом плей‑офф это второй показатель после канадца Уэйна Гретцки (1016) — у россиянина 1005 голов.

Ранее форвард заявил, что летом примет решение о возможном продолжении карьеры в НХЛ.