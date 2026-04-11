«Сибирь» подписала новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым сроком на три сезона. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Люзенков возглавил команду 15 ноября 2025 года, под его руководством «Сибирь» исправила турнирное положение и вышла в плей-офф-2026, где в первом раунде уступила «Металлургу» со счётом 1-4 в серии.

В регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» набрала 69 очков после 68 встреч и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, почему в клубе не будет увеличения финансирования на следующий сезон.