Геннадий Величкин вошёл в Зал славы «Металлурга»

Бывший вице-президент ХК «Металлург» Геннадий Величкин вошёл в Зал славы клуба, сообщает пресс-служба магнитогорской команды. Перед игрой Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо» под своды «Арены-Металлург» был поднят именной стяг. Чуть ранее на аллее славы клуба появилась его именная звезда.

Фото: «Металлург»

При Величкине «Металлург» стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным победителем Евролиги, обладателем Кубка европейских чемпионов и победителем других турниров.

Магнитогорский клуб в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ в первом раунде победил «Сибирь» со счётом 4-1. Во втором раунде «Металлург» встречается с «Торпедо» (1-0).