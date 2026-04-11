Главная Хоккей Новости

Геннадий Величкин вошёл в Зал славы «Металлурга»

Бывший вице-президент ХК «Металлург» Геннадий Величкин вошёл в Зал славы клуба, сообщает пресс-служба магнитогорской команды. Перед игрой Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо» под своды «Арены-Металлург» был поднят именной стяг. Чуть ранее на аллее славы клуба появилась его именная звезда.

При Величкине «Металлург» стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным победителем Евролиги, обладателем Кубка европейских чемпионов и победителем других турниров.

Магнитогорский клуб в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ в первом раунде победил «Сибирь» со счётом 4-1. Во втором раунде «Металлург» встречается с «Торпедо» (1-0).

