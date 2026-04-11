«В первой встрече команду не узнал». Рябыкин — о минском «Динамо» в серии с «Ак Барсом»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о серии 1/4 финала Кубка Гагарина между минским «Динамо» и «Ак Барсом» (0-1).

«Вообще по первым матчам о серии плей-офф нужно судить крайне осторожно. Тут как в боксе – всё решается в поздних раундах, а на старте иногда удар можно и пропустить, для мотивации и злости.

Возможно, минское «Динамо» так и рассудило. Но в первой встрече команду не узнал – она выглядела очень скромно, «Ак Барс» не дал усомниться в своём превосходстве.

После матча очень точно сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, что задачей Казани было сыграть рационально, а не эмоционально. Это и про всю серию этих команд. Если она получится рациональной, то Казань – явный фаворит. Задача Минска – открыть игру, сделать её эмоциональной. Тогда шансы «Динамо» будут выше», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

