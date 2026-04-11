Во время матча «Металлург» — «Торпедо» произошла замена одного из главных арбитров

Во время матча «Металлург» — «Торпедо» произошла замена одного из главных арбитров
В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает нижегородское «Торпедо». После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Барак) – 17:47 (5x5)     2:0 Вовченко (Хабаров, Барак) – 24:02 (5x5)    

Во втором периоде нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв, выбрасывая шайбу из зоны, попал шайбой по лицу одному из главных арбитров Сергею Морозову. Судье оказали помощь на скамейке «Металлурга», но впоследствии он покинул площадку. Вместо него на льду временно появился главный арбитр Никита Шалагин.

