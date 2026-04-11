В Норильске прошёл благотворительный матч с участием звёзд хоккея

В Заполярье прошёл девятый по счёту благотворительный матч с участием звёзд отечественного и мирового хоккея. По традиции, соперником «Сборной легенд» стала «Сборная Норильска». Итог – 13:8 в пользу звёзд отечественного хоккея.

В составе легенд на лёд вышли сразу несколько поколений прославленных советских и российских хоккеистов: Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Алексей Морозов и Павел Дацюк, для которого этот визит в Заполярье стал первым.

В 2026 году отечественный хоккей отмечает своё 80-летие. В честь этого знакового события в Норильске в день игры был дан старт выставке «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы». Первыми гостями выставки стали как раз прославленные хоккеисты. Экспозиция будет работать в Норильске до 14 июня, после чего посетит и другие города России.

«Всегда, приезжая сюда, в Норильск, ты ощущаешь тёплую атмосферу. Ты видишь это в глазах людей, в улыбках. Полный стадион, хорошая игра, хорошие голы, поэтому всегда рады приезжать, несмотря на плотный график. Мы всегда находим возможность, чтобы помочь детскому хоккею», — заявил двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.