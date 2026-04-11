«Он точно крутой». Рыбин — о российском голкипере «Айлендерс» Илье Сорокине

Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин высоко оценил игру российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.

«Я думаю, что Руа (бывший тренер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»), как легендарный вратарь и теперь тренер помог Сорокину состояться. Я так считаю, моё мнение. Я не знаю, как они взаимодействуют, но Сорокин точно крутой вратарь», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Ранее Илья Сорокин назван главным претендентом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата по версии The Score. Все пятеро опрошенных поставили Сорокина на первое место. 30-летний Сорокин в нынешнем сезоне провёл 53 матча, в которых одержал 29 побед.