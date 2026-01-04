Металлург – Торпедо, результат второго матча 11 апреля 2026, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» победил «Торпедо» и увеличил преимущество в серии Кубка Гагарина
В Магнитогорске прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2:0 в пользу магнитогорского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Барак) – 17:47 (5x5)     2:0 Вовченко (Хабаров, Барак) – 24:02 (5x5)     3:0 Орехов (Коротков, Фёдоров) – 43:42 (5x5)     3:1 Гераськин (Гараев) – 46:12 (4x4)     4:1 Петунин – 55:46 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Сергей Толчинский открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Даниил Вовченко удвоил преимущество хозяев. На четвёртой минуте третьего периода Валерий Орехов сделал счёт 3:0. На седьмой минуте периода Игорь Гераськин забросил шайбу в составе «Торпедо». На 16-й минуте периода Александр Петунин установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
