«Металлург» победил «Торпедо» и увеличил преимущество в серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске прошёл второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2:0 в пользу магнитогорского клуба.
На 18-й минуте первого периода Сергей Толчинский открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Даниил Вовченко удвоил преимущество хозяев. На четвёртой минуте третьего периода Валерий Орехов сделал счёт 3:0. На седьмой минуте периода Игорь Гераськин забросил шайбу в составе «Торпедо». На 16-й минуте периода Александр Петунин установил окончательный счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.
* — при необходимости.
- 11 апреля 2026
