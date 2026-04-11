«Мы подружились». Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Кросби
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. 11 и 12 апреля команды проведут между собой два матча в регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идёт борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово. Всё осталось таким же, как и во время нашей первой встречи. Болельщики и репортёры вовлечены, а мы переносим эту энергию на лёд», – приводит слова Овечкина RMNB.
Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года.
