«Мы подружились». Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Кросби

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. 11 и 12 апреля команды проведут между собой два матча в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идёт борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово. Всё осталось таким же, как и во время нашей первой встречи. Болельщики и репортёры вовлечены, а мы переносим эту энергию на лёд», – приводит слова Овечкина RMNB.

Впервые Овечкин и Кросби сыграли друг против друга в НХЛ 22 ноября 2005 года.