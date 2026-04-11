Плющев: Панарин в состоянии дать хороший результат и показать себя с наилучшей стороны

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил, сможет ли российский нападающий Артемий Панарин вписать своё имя в историю «Лос-Анджелес Кингз».

«Артемий – талантливый игрок. Но здесь дело во внешней среде, куда он попадает, кто его окружает, какое к нему отношение – положительное или не совсем. Поэтому Артемий в состоянии дать хороший результат и показать себя с наилучшей стороны», — приводит слова Плющева Vprognoze.

34-летний Панарин перешёл в «Лос-Анджелес» зимой 2026 года из «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Кингз» россиянин сыграл 22 матча, в которых набрал 25 (8+17) очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» идёт на восьмом месте с 85 очками.