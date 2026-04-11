Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Минске прошла церемония чествования Андрея Стася, он проводит 1000-й матч в КХЛ

Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошла церемония чествования капитана минского «Динамо» Андрея Стася, который проводит свой 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной для нападающего стала вторая игра серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 1:0 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)    

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Помимо белорусского клуба, 37-летний форвард также выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». Вместе с омским клубом Стась стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. На счету Андрея 89 заброшенных шайб и 144 результативные передачи в 1000 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android