В Минске прошла церемония чествования Андрея Стася, он проводит 1000-й матч в КХЛ
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошла церемония чествования капитана минского «Динамо» Андрея Стася, который проводит свой 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной для нападающего стала вторая игра серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 1:0 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5) 0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4) 1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)
Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»
Помимо белорусского клуба, 37-летний форвард также выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». Вместе с омским клубом Стась стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. На счету Андрея 89 заброшенных шайб и 144 результативные передачи в 1000 матчей.
