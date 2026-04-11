В Минске прошла церемония чествования Андрея Стася, он проводит 1000-й матч в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошла церемония чествования капитана минского «Динамо» Андрея Стася, который проводит свой 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной для нападающего стала вторая игра серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 1:0 в пользу казанцев.

Помимо белорусского клуба, 37-летний форвард также выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». Вместе с омским клубом Стась стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. На счету Андрея 89 заброшенных шайб и 144 результативные передачи в 1000 матчей.