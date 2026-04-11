Дацюк — о будущем Овечкина: тяжело залезть в чужие ботинки, тем более такого размера

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался о будущем нападающего Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз». Ранее 40-летний капитан «столичных» заявил, что хочет посоветоваться с семьёй после окончания текущего регулярного чемпионата НХЛ.

– Вопрос из двух частей. Сначала вспомните, как вы пришли к завершению карьеры в НХЛ.

– Когда я подписал контракт с «Детройтом» на три года, то и не думал, что прерву его раньше. Но когда завершился один сезон, то я начал об этом задумываться. В голове стал пересматривать ситуацию. Отыграл ещё один год, и эти мысли о досрочном уходе всё больше меня посещали. Меня это тревожило изнутри. И так я пришёл к этому решению. Понял, что уже тяжёло держать свой уровень в НХЛ.

– И как вы оцените ситуацию Александра Овечкина? Ставить ли ему точку в «Вашингтоне»? Или остаться ещё в НХЛ хотя бы на сезон?

– Тяжело залезть в чужие ботинки. Тем более такого размера. У каждого по-своему складывается ситуация. Возьми пять человек, и каждый примет своё решение. Не могу тут ничего сказать. Но думаю, что какое бы решение ни принял Александр, оно будет правильным, – приводит слова Дацюка «Матч ТВ».