Главный тренер СКА Ларионов высказался об отстранении России от международных турниров

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об отстранении России от международных турниров. Он отметил, что изоляция не является поводом для оправданий.

«Всегда можно ссылаться на то, что мы, скажем, изолированы. Это не повод искать оправдания, потому что мы должны находить возможности делать нашу игру лучше, требовать от игроков полной отдачи, потому что рано или поздно всё это закончится. Мы будем включены опять в общую картину, в общий календарь международных событий.

Поэтому для меня, как специалиста, для того, чтобы игра двигалась вперёд, необходимо требовать от ребят, необходимо говорить, показывать, рассказывать, давать те советы, рекомендации, которые нужны… Но тем не менее лёд тот же, клюшки те же, люди тоже те же.

Просто единственная рабочая этика, отношения и надежда на то, что всё будет в порядке. И, конечно, полная самоотдача и любовь к игре», – приводят слова Ларионова «Вести».