Форвард «Питтсбурга» Раст — о выходе в плей-офф: приятно показать всем средний палец

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст прокомментировал выход команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Пингвинз» не играли в Кубке Стэнли с 2022 года и считались одним из аутсайдеров Восточной конференции перед стартом регулярного чемпионата.

«Честно говоря, ощущения даже лучше, учитывая ожидания окружающих на протяжении всего сезона. Приятно показать всем средний палец», – приводит слова Раста Sportskeeda.

33-летний Раст выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл 71 матч, на его счету 65 (29+36) очков.

На данный момент «пингвины» занимают пятое место на Востоке с 98 очками после 79 игр.

