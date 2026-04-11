Главный тренер «Металлурга» Разин высказался о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Металлург» Андрей Разин оценил победу над «Торпедо» (4:1, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

– Сегодня, наверное, более уверенная победа и по счёту, и по игре. Хотя есть моменты, которые хочется исключить – это контратаки. Сегодня и в большинстве пропустили контратаку, и при счёте 0:0 допустили выходы «два в одного» и «один в ноль», но Сашка [Смолин] подчистил. В целом по движению и по моментам, я считаю, что мы заслуженно победили.

– Да, в большинстве не только пропустили тот момент, крайне неприятный, но и само большинство вновь не сработало. Что мешает в этой серии воспользоваться своим численным преимуществом?

– Спасибо, что посыпали соль на рану. Ну, что мешает? Надо больше бросать, больше угрожать воротам. Мы практически без бросков откатали «5 на 3».

– Что нужно сделать, чтобы не создать себе проблемы? Всё-таки с «Сибирью» после того, как вы переехали в Новосибирск, стало потяжелее, и закрывали серию уже с трудом. «Торпедо» сейчас тоже наверняка что-то попытается поменять.

– Ну, согласен, «Торпедо» проанализирует, сделает какие-то выводы. Тем более они сегодня, опять же, немного поменялись по сравнению с первой игрой, какие-то тактические моменты. Самое важное, что хочется отметить: что в «Сибири», что у «Торпедо», в Нижнем Новгороде и Новосибирске, болельщики очень шумные, и домашней команде они очень сильно помогают. Когда идёт контратака или возникают какие-то опасные моменты, народ прям такую волну пускает, от которой мурашки. Поэтому, конечно, нам будет тяжело.

Но если мы добавим в игровой дисциплине, которая у нас всё равно немного хромает в некоторых моментах, то, в принципе, мы не должны получить каких-то проблем в этих играх. Если всё будет чётко, то, ещё раз говорю, по движению, по технике, по мастерству мы сильнее. Просто не нужно делать глупости, которые наделали в первой игре, и реализовывать те моменты, которые нам предоставляют. При формате «5 на 3» их, конечно, надо реализовывать, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».