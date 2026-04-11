Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Кому в голову это пришло?» Разин раскритиковал выбор времени начала матча с «Торпедо»

«Кому в голову это пришло?» Разин раскритиковал выбор времени начала матча с «Торпедо»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил недовольство выбором времени начала второго матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Торпедо» (4:1, 2-0). Встреча в Магнитогорске началась в 15:30 по местному времени (13:30 мск).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Барак) – 17:47 (5x5)     2:0 Вовченко (Хабаров, Барак) – 24:02 (5x5)     3:0 Орехов (Коротков, Фёдоров) – 43:42 (5x5)     3:1 Гераськин (Гараев) – 46:12 (4x4)     4:1 Петунин – 55:46 (5x5)    

– Сегодня собранность была практически на высочайшем уровне, если можно так выразиться. И это, опять же, благодаря тем ошибкам в первой игре. И сегодня такие опасения были. Я не знаю, кто поставил игру в 15:30. Это как операция «Ы». Почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Вот кому в голову это пришло поставить в это время?

– Там же Минск играет…
– Я уже здесь сижу, они ещё не начали. Я шёл, а у них там чествование для Андрея Стася. Я, честно говоря, не понимаю. Ну ладно, там в 16:00, но для нас это… Не знаю. Были такие опасения, потому что обед, не обед, сон, не сон. Или в час поставьте игру, или я не знаю… Опять наговорил лишнего, как обычно, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

