Видеотренеры «Ак Барса» в девятый раз в сезоне правильно взяли просмотр
Видеотренеры «Ак Барса» правильно взяли просмотр девятый раз в текущем сезоне. Тренерский штаб казанского клуба взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 3:1 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
3 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5) 0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4) 1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5) 2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4) 3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)
На 21-й минуте нападающий минчан Сэм Энас из круга вбрасывания попал в штангу, и шайба после рикошета попала в ворота «Ак Барса». Но судьи после запроса изучили повтор и определили, что был офсайд у хозяев.
Таким образом, видеотренеры казанского клуба Дмитрий Полянчиков и Кирилл Горнов не допустили ни одной ошибки в нынешнем сезоне: шесть раз в регулярном чемпионате и трижды – в плей-офф.
