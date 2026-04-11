Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Исаков — о втором поражении от «Металлурга»: к сожалению, здесь мы не смогли зацепиться

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал второе поражение от «Металлурга» (1:4, 0-2) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Барак) – 17:47 (5x5)     2:0 Вовченко (Хабаров, Барак) – 24:02 (5x5)     3:0 Орехов (Коротков, Фёдоров) – 43:42 (5x5)     3:1 Гераськин (Гараев) – 46:12 (4x4)     4:1 Петунин – 55:46 (5x5)    

– Закончены две выездные игры. К сожалению, здесь мы не смогли зацепиться. Будем готовиться к домашним играм.

– Сегодня у вас единственное изменение в составе. Яремчук по игровым причинам или по медицинским отсутствовал?
– Мы приняли такое решение, Егор Соколов давно не играл, решили его выпустить сегодня.

– Если говорить о тех, кто ещё может пополнить состав, какова ситуация со здоровьем. Кручинин, Бойков, все здоровы, просто пока не в заявке?
– Ребята работают, по возможности будут готовы усилить нашу игру, — приводит слова Исакова сайт «Металлурга».

