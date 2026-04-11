Нападающий «Металлурга» Петунин прокомментировал победу над «Торпедо»

Нападающий «Металлурга» Петунин прокомментировал победу над «Торпедо»
Нападающий «Металлурга» Александр Петунин высказался о победе над «Торпедо» (4:1, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Барак) – 17:47 (5x5)     2:0 Вовченко (Хабаров, Барак) – 24:02 (5x5)     3:0 Орехов (Коротков, Фёдоров) – 43:42 (5x5)     3:1 Гераськин (Гараев) – 46:12 (4x4)     4:1 Петунин – 55:46 (5x5)    

— Мы создали очень много моментов, много моментов в первом периоде не забили. Хорошо, что это удалось сделать Сергею Толчинскому со вбрасывания. Было достаточно моментов, чтобы сопернику зацепиться за игру. Сашка Смолин нас подтащил. Хорошо в конце выстояли, попроще сыграли.

— В обороне «Металлург» сыграл строже, чем в первой игре. Что удалось в частности?
— Мне кажется, это не то что в обороне. Мы больше сыграли с шайбой в атаке, чем соперник. Я так думаю, наверное, больше с этим связано.

— После двух периодов игроки «Металлурга» нанесли 34 броска в створ — в полтора раза больше, чем за весь первый матч. Как удалось увеличить бросковую активность?
— Возможно, в каких-то моментах начали борьбу за шайбу чуть больше выигрывать, защитники стали набрасывать, нападающие начали закрывать вратаря. Наверное, с этим связано.

— «Торпедо» как-то поменяло свою игру по сравнению с первым матчем?
— Да. Они по ходу пытались загонять нас при нашем раскате. Не сразу откатываться глубоко, а где-то пытались загонять нападающим.

— Трудности были у вас при этом?
— Мы разбирали, готовились к этому. В целом мы были к этому готовы.

— Во втором матче «Металлург» снова забросил четыре шайбы, но в чём команде удалось сыграть лучше в игровом плане?
— В той игре был провал, когда в большинстве «5 на 3» получили два ненужных удаления, и соперник после этого забил два гола. Сегодня у «Торпедо» не было большинства.

— Единственную шайбу хозяева пропустили от чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Игоря Гераськина. Важно ли было выиграть всухую?
— Я считаю, что главное, чтобы команда выиграла. И за эти положительные моменты цепляться.

— Что станет самым важным в третьем матче для «Металлурга»?
— В Нижнем Новгороде болельщики хорошо поддерживают свою команду. Они будут гнать её вперёд. Наверное, будет натиск со стороны хозяев в первые 10 минут. Нам нужно к этому оказаться готовыми. Придерживаться нашей игры, стараться больше контролировать шайбу, — приводит слова Петунина пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» не оставил «Торпедо» ни шанса. Фаворит забрал и второй матч серии
