Нападающий «Металлурга» Петунин прокомментировал победу над «Торпедо»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин высказался о победе над «Торпедо» (4:1, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Мы создали очень много моментов, много моментов в первом периоде не забили. Хорошо, что это удалось сделать Сергею Толчинскому со вбрасывания. Было достаточно моментов, чтобы сопернику зацепиться за игру. Сашка Смолин нас подтащил. Хорошо в конце выстояли, попроще сыграли.

— В обороне «Металлург» сыграл строже, чем в первой игре. Что удалось в частности?

— Мне кажется, это не то что в обороне. Мы больше сыграли с шайбой в атаке, чем соперник. Я так думаю, наверное, больше с этим связано.

— После двух периодов игроки «Металлурга» нанесли 34 броска в створ — в полтора раза больше, чем за весь первый матч. Как удалось увеличить бросковую активность?

— Возможно, в каких-то моментах начали борьбу за шайбу чуть больше выигрывать, защитники стали набрасывать, нападающие начали закрывать вратаря. Наверное, с этим связано.

— «Торпедо» как-то поменяло свою игру по сравнению с первым матчем?

— Да. Они по ходу пытались загонять нас при нашем раскате. Не сразу откатываться глубоко, а где-то пытались загонять нападающим.

— Трудности были у вас при этом?

— Мы разбирали, готовились к этому. В целом мы были к этому готовы.

— Во втором матче «Металлург» снова забросил четыре шайбы, но в чём команде удалось сыграть лучше в игровом плане?

— В той игре был провал, когда в большинстве «5 на 3» получили два ненужных удаления, и соперник после этого забил два гола. Сегодня у «Торпедо» не было большинства.

— Единственную шайбу хозяева пропустили от чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Игоря Гераськина. Важно ли было выиграть всухую?

— Я считаю, что главное, чтобы команда выиграла. И за эти положительные моменты цепляться.

— Что станет самым важным в третьем матче для «Металлурга»?

— В Нижнем Новгороде болельщики хорошо поддерживают свою команду. Они будут гнать её вперёд. Наверное, будет натиск со стороны хозяев в первые 10 минут. Нам нужно к этому оказаться готовыми. Придерживаться нашей игры, стараться больше контролировать шайбу, — приводит слова Петунина пресс-служба «Металлурга».