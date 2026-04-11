«Повезло, что она заползла». Форвард «Металлурга» Петунин — о голе в ворота «Торпедо»
Нападающий «Металлурга» Александр Петунин рассказал о своём голе во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Барак) – 17:47 (5x5) 2:0 Вовченко (Хабаров, Барак) – 24:02 (5x5) 3:0 Орехов (Коротков, Фёдоров) – 43:42 (5x5) 3:1 Гераськин (Гараев) – 46:12 (4x4) 4:1 Петунин – 55:46 (5x5)
— Расскажите о своём голе, который окончательно успокоил игру. Вы с Никитой Михайлисом вышли «два в один» и решили бросить сами.
— Шайба вышла из нашей зоны, а у них упал защитник, который её контролировал. Я подобрал шайбу, Миха был чуть далеко, поэтому я решил бросить. Повезло, что зашла. Заползла там.
— Повезло именно или бросили так, как хотели изначально?
— Бросал под «блин», но где-то вратарь задел её. Повезло, что она заползла, — приводит слова Петунина пресс-служба «Металлурга».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
