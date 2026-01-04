Динамо Мн – Ак Барс, результат матча 10 апреля 2026 года, счет 4:5 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск в овертайме и повёл 2-0 в серии плей-офф КХЛ
Сегодня, 11 апреля, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало «Ак Барс» из Казани. Победу в овертайме одержали гости со счётом 5:4. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко забил первый гол. На пятой минуте защитник Степан Терехов удвоил преимущество казанцев. На 10-й минуте форвард Алекс Лимож сократил отставание «Динамо». На 16-й минуте нападающий Александр Барабанов забросил третью шайбу гостей. На 46-й минуте форвард Сергей Кузнецов вновь сократил отставание минчан.

На 48-й минуте нападающий хозяев Виталий Пинчук сравнял счёт. На 59-й минуте форвард Сэм Энас вывел «Динамо» вперёд. На последней минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард казанцев Нэйтан Тодд.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
