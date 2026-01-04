«Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск в овертайме и повёл 2-0 в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 11 апреля, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало «Ак Барс» из Казани. Победу в овертайме одержали гости со счётом 5:4. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу казанской команды.

На второй минуте нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко забил первый гол. На пятой минуте защитник Степан Терехов удвоил преимущество казанцев. На 10-й минуте форвард Алекс Лимож сократил отставание «Динамо». На 16-й минуте нападающий Александр Барабанов забросил третью шайбу гостей. На 46-й минуте форвард Сергей Кузнецов вновь сократил отставание минчан.

На 48-й минуте нападающий хозяев Виталий Пинчук сравнял счёт. На 59-й минуте форвард Сэм Энас вывел «Динамо» вперёд. На последней минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард казанцев Нэйтан Тодд.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* если потребуется