Минское «Динамо» и «Ак Барс» обменялись голами на последней минуте основного времени

Минское «Динамо» и «Ак Барс» обменялись голами на последней минуте основного времени второго матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Встреча была переведена в овертайм при счёте 4:4, на момент написания новости идёт перерыв.

На 59-й минуте форвард Сэм Энас забросил четвёртую шайбу и вывел «Динамо» вперёд. На последней минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что минчане по ходу встречи отыгрались с 1:3, три шайбы были заброшены в третьем периоде.