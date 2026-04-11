Минское «Динамо» и «Ак Барс» обменялись голами на последней минуте основного времени
Минское «Динамо» и «Ак Барс» обменялись голами на последней минуте основного времени второго матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Встреча была переведена в овертайм при счёте 4:4, на момент написания новости идёт перерыв.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

На 59-й минуте форвард Сэм Энас забросил четвёртую шайбу и вывел «Динамо» вперёд. На последней минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что минчане по ходу встречи отыгрались с 1:3, три шайбы были заброшены в третьем периоде.

