Плющев: ЦСКА играет по шаблону, который был у «Локомотива» Никитина прошлого сезона

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился впечатлением от матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 между «Авангардом» и ЦСКА (2-0).

«ЦСКА против «Авангарда» надо было что-то придумывать неординарное. К сожалению, от своих шаблонов армейцы не отошли. Омичи сработали так, как сумели. Счёт мог быть и больше, но Окулов не попал в пустые ворота. Да и помимо этого моменты были.

ЦСКА играет по шаблону, который был у «Локомотива» Никитина прошлого сезона. Тренер, который уже не первый день на мостике, ему тяжело менять тактику. Коррективы он не внёс, рассчитывая на свою стандартную схему, которая, к сожалению, не очень сработала в плей-офф», — приводит слова Плющева «Советский спорт».