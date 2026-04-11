Кросби и Малкин не сыграют в матче «Питтсбурга» c «Вашингтоном» из-за травм

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в социальной сети Х. Встреча между командами пройдёт сегодня, 11 апреля, и начнётся в 22:00 мск.

11 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кросби пропустит игру из-за травмы нижней части тела, а Малкин — из-за повреждения верхней части тела. Их возвращение в состав ожидается со дня на день. Также из-за незначительных повреждений из состава временно выведены Крис Летанг, Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Паркер Уозерспун, Эрик Карлссон и Коннор Дьюар.

38-летний Кросби набрал 74 (29+45) очка в 67 матчах. На счету 39-летнего Малкина 61 (19+42) очко после 55 игр.

