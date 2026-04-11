Гатиятулин отреагировал на вторую гостевую победу «Ак Барса» в серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал вторую победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) в матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.
«Нужно было направить эмоции в нужное русло, два периода получалось. Важно то, как мы реагируем на свои не самые удачные отрезки, командная победа. Идёт плей-офф, никто не хочет уступать. Мы используем любой опыт, сыграли матч, двигаемся дальше.
В третьем периоде важно было правильно отреагировать на моменты соперника, но и в атаке мы много создавали. Нужно было не уйти в эмоции, а правильно сыграть. Даже пропущенный гол – играли до конца, проявили характер, забили в конце третьего периода и хорошо сыграли в овертайме. Овертаймы мы разбираем как один из факторов игры.
Любая игра, что шахматы, что хоккей – здесь нужно максимально усложнять положение соперника. Мы двигаемся в этом направлении, изучаем, где может добавить соперник, что можем сделать мы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 11 апреля 2026
