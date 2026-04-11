Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин отреагировал на вторую гостевую победу «Ак Барса» в серии с минским «Динамо»

Гатиятулин отреагировал на вторую гостевую победу «Ак Барса» в серии с минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал вторую победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) в матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Нужно было направить эмоции в нужное русло, два периода получалось. Важно то, как мы реагируем на свои не самые удачные отрезки, командная победа. Идёт плей-офф, никто не хочет уступать. Мы используем любой опыт, сыграли матч, двигаемся дальше.

В третьем периоде важно было правильно отреагировать на моменты соперника, но и в атаке мы много создавали. Нужно было не уйти в эмоции, а правильно сыграть. Даже пропущенный гол – играли до конца, проявили характер, забили в конце третьего периода и хорошо сыграли в овертайме. Овертаймы мы разбираем как один из факторов игры.

Любая игра, что шахматы, что хоккей – здесь нужно максимально усложнять положение соперника. Мы двигаемся в этом направлении, изучаем, где может добавить соперник, что можем сделать мы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android