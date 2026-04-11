Форвард «Айлендерс» Шабанов выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов выбыл из-за травмы, сообщает журналист Стефан Роснер в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера команды Питера Дебура. Отмечается, что у форварда выявлена травма верхней части тела, сроки восстановления не уточняются.

25-летний Шабанов в нынешнем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при полезности «-5». Этот сезон является для игрока дебютным в НХЛ.

«Айлендерс» на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком, находясь вне зоны плей-офф.