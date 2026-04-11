Матч-центр:
Защитник «Ак Барса» Лямкин оценил победу над минским «Динамо»

Защитник «Ак Барса» Лямкин оценил победу над минским «Динамо»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Сейчас, конечно, силёнок много потратили. Сами себе проблем придумали. Понятно, что соперник не соглашается с поражением, но и мы такие матчи должны выигрывать при счёте 3:1, а не вот эту нервотрёпку создавать.

Соперник не соглашается с поражением, они тоже заставляют нас ошибаться. Но и мы должны доводить такое до победы. За минуту отскочили, потом в овертайме также. Но здесь без фарта никуда.

Мы стараемся ловить фокус на своей игре. Простые вещи: атака, оборона, ничего нового не делаем. Сегодня получились качели, много нервов и эмоций потратили», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

