Защитник «Ак Барса» Лямкин оценил победу над минским «Динамо»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Сейчас, конечно, силёнок много потратили. Сами себе проблем придумали. Понятно, что соперник не соглашается с поражением, но и мы такие матчи должны выигрывать при счёте 3:1, а не вот эту нервотрёпку создавать.

Соперник не соглашается с поражением, они тоже заставляют нас ошибаться. Но и мы должны доводить такое до победы. За минуту отскочили, потом в овертайме также. Но здесь без фарта никуда.

Мы стараемся ловить фокус на своей игре. Простые вещи: атака, оборона, ничего нового не делаем. Сегодня получились качели, много нервов и эмоций потратили», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.