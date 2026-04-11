Крикунов: Малкин хочет остаться в США, в КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о будущем российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в клубе. Ранее хоккеист говорил, что хочет остаться в команде на следующий сезон. Действующее соглашение Малкина с «Питтсбургом» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Малкин хочет остаться в США. Таким взрослым хоккеистам обычно дают короткие контракты на один год, но с хорошими бонусами. Выполняй и зарабатывай. Ему наверняка дадут именно такой контракт. В КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать», – приводит слова Крикунова Metaratings.

39-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. В нынешнем сезоне форвард провёл 55 матчей, в которых набрал 61 (19+42) очко при показателе полезности «+15».