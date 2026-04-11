Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Малкин хочет остаться в США, в КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать

Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о будущем российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в клубе. Ранее хоккеист говорил, что хочет остаться в команде на следующий сезон. Действующее соглашение Малкина с «Питтсбургом» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Малкин хочет остаться в США. Таким взрослым хоккеистам обычно дают короткие контракты на один год, но с хорошими бонусами. Выполняй и зарабатывай. Ему наверняка дадут именно такой контракт. В КХЛ в следующем сезоне его не надо ждать», – приводит слова Крикунова Metaratings.

39-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли вместе с командой. В нынешнем сезоне форвард провёл 55 матчей, в которых набрал 61 (19+42) очко при показателе полезности «+15».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android