Главный тренер «Динамо» Минск Квартальнов: очень плохое начало, у нас не было концентрации

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Ак Барса» (4:5 ОТ, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Не ожидали такого начала, очень плохое начало, такое чувство, что у нас не было концентрации. Не надо давать шансов таким командам, они заслужили свои голы, бросают, пара рикошетов — и игра совершенно меняется. Мы уже идём ва-банк, приходится силы тратить.

Знаете, когда «один в ноль» на первых минутах у соперника игрок убегает… Давать такой шанс сопернику нельзя, уйти потом с 0-2, там уже и рикошеты в пользу этих ребят будут, но они заслужили. Здорово, конечно, что вернулись в игру, надо теперь нам заслужить эту удачу. Много Казань выигрывает в овертаймах, надо стараться перевернуть эту тенденцию», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.