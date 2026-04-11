Дмитрий Квартальнов высказал недовольство проведением церемонии чествования Андрея Стася

Дмитрий Квартальнов высказал недовольство проведением церемонии чествования Андрея Стася
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что торжественные церемонии перед игрой мешают в плей‑офф. Ранее белорусский клуб в овертайме проиграл «Ак Барсу» (4:5 ОТ, 0-2) в матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Перед матчем была организована специальная церемония в честь капитана «Динамо» Андрея Стася, который провёл 1000 матчей в КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Что касается церемонии чувствования Андрея Стася, я уже всё сказал вот этому молодому человеку (пресс-атташе минского «Динамо». – Прим. «Чемпионата») насчёт этого. У нас всё так здорово с церемониями. Может быть, в Казани тоже разрешат провести?

Давайте договоримся, может, и там сделаем, нам разрешат? Это плей-офф, ребята, и это всё мешает. Понятно, что Андрей – хороший парень. Но такие моменты лучше делать после игры. Но это не оправдание», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в двух шагах от полуфинала плей-офф КХЛ! «Динамо» не готово к серьёзным вызовам
