Дмитрий Квартальнов высказал недовольство проведением церемонии чествования Андрея Стася

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что торжественные церемонии перед игрой мешают в плей‑офф. Ранее белорусский клуб в овертайме проиграл «Ак Барсу» (4:5 ОТ, 0-2) в матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Перед матчем была организована специальная церемония в честь капитана «Динамо» Андрея Стася, который провёл 1000 матчей в КХЛ.

«Что касается церемонии чувствования Андрея Стася, я уже всё сказал вот этому молодому человеку (пресс-атташе минского «Динамо». – Прим. «Чемпионата») насчёт этого. У нас всё так здорово с церемониями. Может быть, в Казани тоже разрешат провести?

Давайте договоримся, может, и там сделаем, нам разрешат? Это плей-офф, ребята, и это всё мешает. Понятно, что Андрей – хороший парень. Но такие моменты лучше делать после игры. Но это не оправдание», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.