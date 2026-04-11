Тренер «Динамо» Минск Квартальнов — о Фукале: я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Ак Барса» (4:5 ОТ, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с иронией ответил на вопрос о доверии вратарю белорусской команды Заку Фукале.

«Нет, мыслей менять вратаря не было. Я верю в Зака. Зак хорошо сыграл. Если посмотреть, голы такие рабочие, простые — идут на ворота с отскоков. Всё идёт пока в их пользу. Надо переломить. Будет ли он дальше играть, насколько сильно я в него верю? Знаете, я верю в Ленина, в Сталина и в опера Наливайко.

Илья Усов и Райан Спунер не играли, но с ними всё хорошо. Даниил Сотишвили молодец, он хорошо сыграл. Игру Кирилла Воронина комментировать не буду. Мы проиграли «точку». У них хороший центральный нападающий, другие ребята, которые хорошо играют на «точке». Но здесь нужно смотреть подборы, что происходит после.

Что касается просмотра на четвёртый гол «Ак Барса», то читайте внимательно правила – на последних минутах судьи сами изначально просматривают все моменты и голы», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.