Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об экспертах: не обращаю внимания на их оценки

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 заявил, что не обращает внимания на оценки экспертов.

«Задача любого эксперта сделать так, чтобы болельщики обсуждали его высказывание. Это часть шоу. Я на эти оценки не обращаю внимания – не готов их комментировать. Мы идём шаг за шагом и готовимся к следующему матчу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* если потребуется