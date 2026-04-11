Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об экспертах: не обращаю внимания на их оценки
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 заявил, что не обращает внимания на оценки экспертов.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5) 0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4) 1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5) 2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4) 3:3 Пинчук – 47:22 (5x5) 4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4) 4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5) 4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)
«Задача любого эксперта сделать так, чтобы болельщики обсуждали его высказывание. Это часть шоу. Я на эти оценки не обращаю внимания – не готов их комментировать. Мы идём шаг за шагом и готовимся к следующему матчу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.
* если потребуется
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
20:56
-
20:42
-
20:22
-
20:18
-
20:02
-
19:44
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:26
-
18:15
-
17:58
-
17:46
-
17:28
-
17:10
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:54
-
15:32
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:12