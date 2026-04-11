Гатиятулин высказался о девятом подряд удачном видеозапросе «Ак Барса»

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал девятый подряд удачный видеозапрос команды, который был взят во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Была игра, где надо было максимально грамотно использовать свои моменты. Одна из задач на сезон была обрести независимость, чтобы все четыре звена могли влиять на результат. Мы подошли к плей-офф в хорошей форме и эту задачу реализовываем.

Что касается верных видеозапросов, то игра состоит в том числе и из этих компонентов. Наши видеотренеры работают внимательно. Не готов комментировать оправданность удалений, будем разбирать видео, смотреть, изучать. Владимир Алистров? Будем смотреть, мы разные факторы учитываем, принципы формирования состава вы знаете, они не меняются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

