Гатиятулин высказался о девятом подряд удачном видеозапросе «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал девятый подряд удачный видеозапрос команды, который был взят во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0).

«Была игра, где надо было максимально грамотно использовать свои моменты. Одна из задач на сезон была обрести независимость, чтобы все четыре звена могли влиять на результат. Мы подошли к плей-офф в хорошей форме и эту задачу реализовываем.

Что касается верных видеозапросов, то игра состоит в том числе и из этих компонентов. Наши видеотренеры работают внимательно. Не готов комментировать оправданность удалений, будем разбирать видео, смотреть, изучать. Владимир Алистров? Будем смотреть, мы разные факторы учитываем, принципы формирования состава вы знаете, они не меняются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.