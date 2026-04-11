Форвард «Ак Барса» Денисенко: главное — командная победа, без разницы, кто забил

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.
«Это плей-офф, когда игры идут кость в кость, то случаются рикошеты. Я не делаю акцент на голах, я делаю свою работу, полезную для команды. Главное – командная победа, без разницы, кто забил.
Я не думаю, что есть какой-то секрет нашей победы. Просто ребята фокусируются на каждой детали, каждой мелочи. Все понимают, что любая деталь может решить исход игры. Да и физической подготовки хватает держать темп в овертаймах.
Все мы говорим о диалоге. Ребята с холодной головой и горячим сердцем выходят на площадку, убирают эмоции. Мы должны быть профессионалами на льду и делать свою работу, а всё остальное – потом», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 11 апреля 2026
