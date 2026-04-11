Форвард «Ак Барса» Денисенко: главное — командная победа, без разницы, кто забил

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ, 2-0) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Фисенко, Яшкин) – 01:48 (5x5)     0:2 Терехов (Денисенко, Яшкин) – 04:08 (5x5)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 09:54 (5x4)     1:3 Барабанов (Миллер, Лямкин) – 15:37 (5x5)     2:3 Кузнецов (Лимож, Смит) – 45:43 (5x4)     3:3 Пинчук – 47:22 (5x5)     4:3 Энас (Смит, Кузнецов) – 58:50 (5x4)     4:4 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 59:14 (5x5)     4:5 Тодд (Терехов, Семёнов) – 71:16 (5x5)    

«Это плей-офф, когда игры идут кость в кость, то случаются рикошеты. Я не делаю акцент на голах, я делаю свою работу, полезную для команды. Главное – командная победа, без разницы, кто забил.

Я не думаю, что есть какой-то секрет нашей победы. Просто ребята фокусируются на каждой детали, каждой мелочи. Все понимают, что любая деталь может решить исход игры. Да и физической подготовки хватает держать темп в овертаймах.

Все мы говорим о диалоге. Ребята с холодной головой и горячим сердцем выходят на площадку, убирают эмоции. Мы должны быть профессионалами на льду и делать свою работу, а всё остальное – потом», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

