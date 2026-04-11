Ткачук и Ли подрались после стартового вбрасывания в игре «Оттавы» и «Айлендерс»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук и форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли подрались в самом начале матча между командами. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу канадского клуба.

Сразу после стартового вбрасывания Ли и Ткачук сбросили перчатки и начали драку. Судьи разняли игроков и удалили их на пять минут. Отметим, что они же подрались после стартового вбрасывания и в предыдущем матче между этими командами, который состоялся 20 марта.

На данный момент «Айлендерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком. «Сенаторз» находятся на седьмой строчке Востока с 94 очками.