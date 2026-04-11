Ткачук и Ли подрались после стартового вбрасывания в игре «Оттавы» и «Айлендерс»
Поделиться
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук и форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли подрались в самом начале матча между командами. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу канадского клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Амадио) – 13:06 (sh) 0:2 Сандерсон (Козенс, Штюцле) – 52:36 (pp) 0:3 Амадио (Пинто, Грейг) – 57:29
Сразу после стартового вбрасывания Ли и Ткачук сбросили перчатки и начали драку. Судьи разняли игроков и удалили их на пять минут. Отметим, что они же подрались после стартового вбрасывания и в предыдущем матче между этими командами, который состоялся 20 марта.
На данный момент «Айлендерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком. «Сенаторз» находятся на седьмой строчке Востока с 94 очками.
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
22:46
-
22:14
-
22:06
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
20:56
-
20:42
-
20:22
-
20:18
-
20:02
-
19:44
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:26
-
18:15
-
17:58
-
17:46
-
17:28
-
17:10
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:54