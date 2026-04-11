Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачук и Ли подрались после стартового вбрасывания в игре «Оттавы» и «Айлендерс»

Ткачук и Ли подрались после стартового вбрасывания в игре «Оттавы» и «Айлендерс»
Комментарии

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук и форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли подрались в самом начале матча между командами. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу канадского клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Амадио) – 13:06 (sh)     0:2 Сандерсон (Козенс, Штюцле) – 52:36 (pp)     0:3 Амадио (Пинто, Грейг) – 57:29    

Сразу после стартового вбрасывания Ли и Ткачук сбросили перчатки и начали драку. Судьи разняли игроков и удалили их на пять минут. Отметим, что они же подрались после стартового вбрасывания и в предыдущем матче между этими командами, который состоялся 20 марта.

На данный момент «Айлендерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 очком. «Сенаторз» находятся на седьмой строчке Востока с 94 очками.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android