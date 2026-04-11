«Тампа» одержала победу над «Бостоном», Кучеров очков не набрал
Сегодня, 11 апреля, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гики (Макэвой) – 30:47 1:1 Хагель (Гонсалвес, Макдона) – 46:37 1:2 Лиллеберг (Гюнцель, Пойнт) – 58:25
Единственную шайбу «Бостона» на свой счёт записал Морган Гики. В составе «Тампы» отличились Брэндон Хагель и Эмиль Лиллеберг.
Российские хоккеисты «Брюинз» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков в этом матче, а голкипер «молний» Андрей Василевский сделал 19 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 11 апреля 2026
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
22:46
-
22:14
-
22:06
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
20:56
-
20:42
-
20:22
-
20:18
-
20:02
-
19:44
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:26
-
18:15
-
17:58
-
17:46
-
17:28
-
17:10
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:54