Бостон Брюинз – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 11 апреля 2026 года, счет 1:2, НХЛ 2025/2026

«Тампа» одержала победу над «Бостоном», Кучеров очков не набрал
Сегодня, 11 апреля, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гики (Макэвой) – 30:47     1:1 Хагель (Гонсалвес, Макдона) – 46:37     1:2 Лиллеберг (Гюнцель, Пойнт) – 58:25    

Единственную шайбу «Бостона» на свой счёт записал Морган Гики. В составе «Тампы» отличились Брэндон Хагель и Эмиль Лиллеберг.

Российские хоккеисты «Брюинз» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков в этом матче, а голкипер «молний» Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
