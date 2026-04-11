«Тампа» одержала победу над «Бостоном», Кучеров очков не набрал

Сегодня, 11 апреля, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали гости со счётом 2:1.

Единственную шайбу «Бостона» на свой счёт записал Морган Гики. В составе «Тампы» отличились Брэндон Хагель и Эмиль Лиллеберг.

Российские хоккеисты «Брюинз» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков в этом матче, а голкипер «молний» Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.